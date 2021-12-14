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«رقم قياسي» .. طالب مصري بكلية اللغات والترجمة يختم القرآن في 6 ساعات بدون خطأ

«رقم قياسي» .. طالب مصري بكلية اللغات والترجمة يختم القرآن في 6 ساعات بدون خطأ
طالب مصري بكلية اللغات والترجمة يختم القرآن في 6 ساعات بدون خطأ
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تواصل- فريق التحرير

بعد طالبة الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر المصرية، حقق الشاب “محمود رضا حمودة”، الطالب بكلية اللغات والترجمة بالأزهر رقما قياسيا في حفظ القرآن الكريم.

وبحسب ما تداولته صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تمكن الطالب الشاب من ختم  القرآن كاملا تسميعا غيبيا دون الوقوع في خطأ واحد في مدة  ٦ ساعات فقط.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد اشتعلت، قبل أيام بنشر صورة “إجازة” أو شهادة تكريم لطلبة جامعية تقوم بترتيل القرآن الكريم في فترة قياسية بدون أخطاء.

وبحسب ما تم تداوله حينها، فإن الطالبة “هاجر سعد السعيد”، الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بمحافظة الدقهلية شمال العاصمة المصرية القاهرة،  قرأت القرآن كاملا في جلسة واحدة لمدة 10 ساعات بدون خطأ واحد.

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