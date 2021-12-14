أمير قطر : القمة الخليجية أكدت وحدة الخليج «شكرا للمملكة قيادة وشعبًا»

تواصل- فريق التحرير

أعرب سمو أمير قطر الأمير تميم بن حمد عن سعادته اليوم بالمشاركة في القمة الـ42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف الأمير تميم على حسابه في تويتر :” القمة الخليجية أكدت نتائج اجتماعاتها على أهمية الحفاظ على وحدة المجلس وعلى تحقيق المبادئ السامية التي أنشئ من أجلها سيما في ظل ما تشهده منطقتنا وخليجنا من تحديات”.

كما وجه رسالة الشكر للمملكة ولقيادتها قائلا :” الشكر للمملكة قيادة وشعباً على الحفاوة وحسن الاستقبال”.

وكانت القمة الخليجية في دورتها الـ 42 المنعقدة بالرياض، قد أكدت على ضرورة العمل الجماعي للتصدي لمختلف التهديدات.

وشددت أيضا على ضرورة أهمية متابعة إنجاز الرؤى الاقتصادية وفرص الاستثمار بين دول المجلس.

وطالبت بدعم وتعزيز دور المرأة والشباب في الاقتصاد والمال والأعمال وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات.

كما أكدت القمة في جلستها على ضرورة متابعة تنفيذ المبادرات حول التغير المناخي.