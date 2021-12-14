شاهد.. البرق يضيء كورنيش الهيئة بينبع داخل البحر

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شهدت سماء كورنيش الهيئة الملكية في ينبع مساء اليوم الثلاثاء إشعاعًا لأضواء البرق، والتي أضاءت سماء كورنيش الهيئة داخل البحر.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد المساء على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الساحلية منها، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.