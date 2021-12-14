«موهوب المملكة» يبتكر طريقة جديدة لمواجهة حرائق التكييفات (فيديو)

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ابتكر الطالب عمار محمد بالصف الثالث متوسط من إدارة تعليم جازان والمشارك بتصفيات إبداع 2022، تقنية جديدة يمكن من خلالها مواجهة حرائق التكييفات في المنازل.

وقال الطالب عمار، إنه بدأ في فكرة المشروع عام 2020 وتعتمد على فكرة التقاط الجهاز لبوادر الأدخنة في حالة اندلاع الحريق فيتم تنبيه الجميع من خلال الصوت.

وأضاف أنه في حالة عدم سماع الصوت هناك تقنية البوليكس والتي من خلالها تتم عملية تبريد الأسطح الساخنة وإطفاء الحريق.

وتابع الطالب عمار أنه يعمل حاليًا على دراسة المشروع إيجابياته وسلبياته وإصلاح أي سلبيات يتم اكتشافها من خلال تطوير المشروع.