قائد القوات البرية يدشن طائرات «الصقر الأسود M» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

دشن قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، اليوم الأربعاء، طائرات الصقر الأسود (M) التابعة لطيران القوات البرية الملكية بالمنطقة الشمالية.

تم ذلك بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني وعدد من رؤساء الهيئات وقادة الأسلحة ومدراء الإدارات.

ونشرت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها مراسم تدشين طائرات الصقر الأسود (M).