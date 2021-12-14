جورج قرداحي يتحدى من جديد: «متمسك بما قلته.. ولست نادمًا»

تواصل- فريق التحرير:

خرج وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، في تصريحات جديدة يعلن فيها تمسكه بما قاله حول الحرب في اليمن، مشيرًا إلى أنه “ليس نادمًا على شيء”.

وأضاف في حوار أجراه مع موقع “يورونيوز” والذي نشر مقتطفات من الحوار تنويهًا على نشره كاملًا غدًا الأربعاء ، أن البعض “توهّم” أن بإمكانه “مضايقته” في الحياة السياسية.

واعتبر “قرداحي” أن ما قاله عن الحرب في اليمن “لا يستحق هذه الضجة” وأنه أدلى بتصريحاته عن “حسن نية”، بحسب تعبيره.

وأبدى “قرداحي” نيته الترشح للانتخابات النيابية، ملمحاً إلى أن ما حصل دفعه بطريقة ما إلى خوض غمار السياسة، ومشيراً إلى أن مشواره السياسي لم ينتهِ أبداً، بل “بدأ الآن”.

وكان قرداحي قد قدم استقالته بعد ما تسبب في أزمات دبلوماسية واقتصادية بين لبنان ودول الخليج، لا زالت تداعياتها مستمرة، حتى الآن.