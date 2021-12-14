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«بناء للتحالفات والتصدي لجميع التهديدات » ..القمة الخليجية تصدر بيانها الختامي

«بناء للتحالفات والتصدي لجميع التهديدات » ..القمة الخليجية تصدر بيانها الختامي
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تواصل- فريق التحرير

أكدت القمة الخليجية في دورتها الـ 42 المنعقدة بالرياض على ضرورة العمل الجماعي للتصدي لمختلف التهديدات.

وشددت أيضا على ضرورة أهمية متابعة إنجاز الرؤى الاقتصادية وفرص الاستثمار بين دول المجلس.

وطالبت بدعم وتعزيز دور المرأة والشباب في الاقتصاد والمال والأعمال وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات.

كما أكدت القمة في جلستها على ضرورة متابعة تنفيذ المبادرات حول التغير المناخي.

وكانت المملكة، قد ترأست اليوم الثلاثاء، الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور أصحاب قادة دول المجلس، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة الرياض.

وناقشت الدورة الثانية والأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تعزيز مسيرة التعاون الخليجي في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، وكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

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