أغرب طريقة للهروب.. اختفاء متهم من داخل الحجز بدولة إفريقية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أغرب طريقة هروب لمتهم من داخل الحجز في دولة إفريقية.

المقطع المتداول، نشره الإعلامي إياد الحمود، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ووثق هروب متهم في زيمبابوي بعد القبض عليه من قبل الشرطة.

ووضعت الشرطة المتهم في الحجز ولكن تفاجئوا باختفائه ولم يعثروا له على أثر.

وبعد عمليات البحث والتقصي قبضوا عليه مجددا، وبعد القبض عليه طلبوا منه العودة لغرفة الحجز بنفس طريقة هروبه ليعرفوا كيف خرج.

وتبين أن المتهم هرب من الحجز من خلال النافذة رغم وجود حاجز أو سياج حديدي، إلا أنه نجح في الهروب من أحد الفتحات الضيقة بالنافذة.