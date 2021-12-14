«لم نرَ مثلها من قبل»..بيان مُقلق جدًا من «الصحة العالمية» عن «أوميكرون»

تواصل- وكالات:

أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، تصريحات مثيرة للقلق عبر مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، حول المتحور الجديد “أوميكرون” والذي أكد أنه تفشى في معظم دول العالم حتى التي لم يتم الكشف عنه فيها بعد.

وقال ” أدهانوم” في مؤتمر صحفي، إن متحوّر أوميكرون ينتشر بوتيرة غير مسبوقة وأصبح على الأرجح متفشياً في معظم دول العالم.

وأضاف أن: “77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون، لكن الواقع هو أن أوميكرون موجود على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتمّ رصده بعد. أوميكرون ينتشر بوتيرة لم نرَ مثلها من قبل مع أي متحوّرة أخرى”.

وحذر من أن الانتشار السريع لهذا المتحور بأنه قد يحمل أنظمة الصحة، خاصة في الدول غير المستعدة لذلك، عبئا مفرطا بسبب “العدد الهائل من المرضى” جراءه.

كما أشار تيدروس إلى أن الأدلة المستجدة تشير إلى انخفاض طفيف في فعالية اللقاحات ضد مرض “كوفيد-19” الناجم عن فيروس كورونا لمنع الوفيات والوقاية من الحالات الحادة والمتوسطة للإصابة بالمرض.