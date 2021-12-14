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لأول مرة .. إعصار قمعي يضرب 4 ولايات أمريكية في ليلة واحدة (فيديو)

لأول مرة .. إعصار قمعي يضرب 4 ولايات أمريكية في ليلة واحدة (فيديو)
لأول مرة .. إعصار قمعي يضرب 4 ولايات أمريكية في ليلة واحدة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حالة من الدمار خلفتها الأعاصير المدمرة التي شهدتها العديد من الولايات والمدن في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق حادثة لم تحدث في تاريخ الولايات المتحدة، حيث قطع إعصار قمعي مسافة 400 كيلومتر وضرب 4 ولايات أمريكية في ليلة واحدة و بقوة الدوران في الرياح تصل إلى 470 كلم في الساعة.

وعلق متداولو المقطع بقولهم :”إنه آية من آيات الله الكونية سبحانه وتعالى”.

يذكر أن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، آندى بشير، أعلن ارتفاع عدد ضحايا الأعاصير إلى 74 قتيلًا، مشيرا إلى أن أكثر من 109 أشخاص فى عداد المفقودين.

وكان آندى قد أكد للصحفيين سابقا أنه “قد تمر أسابيع قبل أن نحسب أعداد القتلى ومستويات الدمار على حد سواء” مضيفا أن أعمار الضحايا تراوحت بين 5 أشهر و86 عاما.

وقال آندى، إن الأعاصير كانت قوية على الأرجح لدرجة أنه لم يكن من الممكن أن يحدث أي قدر من التدريب أو الإشعار المسبق فرقًا.

من جانيه، قال مايكل دوسيت، مدير إدارة الطوارئ في كنتاكي، إن 28 ألف منزل وشركة ما زالت بدون كهرباء.

 

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