الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

رعب في مصر من انتشار «غاز سام» .. والأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا

رعب في مصر من انتشار «غاز سام» .. والأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا
رعب في مصر من انتشار «غاز سام» .. والأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا
0

تواصل- فريق التحرير:

شهدت مصر في الآونة الأخيرة تحذيرات بشأن انتشار غاز ثاني أكسيد النيتروجين في الجو، وذلك بسبب الانبعاثات المرورية والتركيزات الصادرة عن محطات الكهرباء فضلا عن بعض المصادر الصناعية الأخرى، وهو ما أثار حالة خوف وجدل في الأوساط المصرية.

وانتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن انتشار “غاز سام” في الجو في بعض المناطق وهو ما أحدث رعب بين البعض، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية إلى إصدار بيان توضح فيه ما يحدث.

وطمأنت هيئة الأرصاد، يوم الثلاثاء، المصريين بشأن انتشار غاز ثاني أكسيد النيتروجين في الأجواء، مؤكدة أن قياسات الغاز لم تتجاوز النسب المسموح بها حيث وصلت أقصى نسبة مسجلة هي 50 جزء من البليون.

وأضافت الهيئة أنّ منظمة الصحة العالمية وضعت توصية عالمية للحد من التعرض بتحديد قيمة أقل من 20 جزءا في البليون للتعرض المزمن “المتوسط الزمني”، وقيمة أقل من 100 جزء في البليون “لمدة ساعة واحدة” للتعرض الحاد، باستخدام ثنائي أكسيد النيتروجين كمؤشر للملوثات الأخرى الناتجة عن احتراق الوقود.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد أنّ أكسيد النيتروجين أحد أكاسيد النيتروجين العديدة، ويعد من أهم ملوثات الهواء وأكثرها شيوعًا، ويسبب التسمم عند استنشاقه.

الهيئة لفتت إلى أنّ الانبعاثات الصادرة من محطات الكهرباء والمناطق الصناعية تكون في معظم الأحوال مرتفعة عن محطات الرصد، ويساعد ارتفاعها على سرعة انتشار الملوثات في الهواء، لذلك تعتبر الانبعاثات المرورية هي المصدر الأساسي.

مواد ذات صلة

استشاري يردّ على أنباء تلوث الهواء بـ«غاز سام»

استشاري يردّ على أنباء تلوث الهواء بـ«غاز سام»

«غاز سام» يقتل مواطنًا ويخلي 31 شقة بالرياض

«غاز سام» يقتل مواطنًا ويخلي 31 شقة بالرياض

رائحة سامة تقتل وتصيب 3 أشخاص بالرياض

رائحة سامة تقتل وتصيب 3 أشخاص بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة