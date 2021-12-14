برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن توفر وظائف في عدد من التخصصات

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أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض وجدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مدير قسم إدارة الأداء (الرياض):
– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، علم المعلومات، الهندسة الصناعية، الاقتصاد، الإحصاء) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
2- مدير مساعد التخطيط الاستراتيجي (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، علم المعلومات، الاقتصاد، الاحصاء) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
1- مدير قسم إدارة الأداء (الرياض):
2- مدير مساعد التخطيط الاستراتيجي (جدة):