رفع أجور الموظفين المؤقتين في «شؤون الحرمين»

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، برفع أجور الموظفين والموظفات المؤقتين المستمرين بالرئاسة، ومعادلتها بأجور والمميزات الوظيفية للموظفين على نظام التعاقد (١٠٥).

وأكد الرئيس العام أن هذا التوجيه يأتي في إطار حرص الرئاسة على تطوير أعمالها الإدارية والفنية والخدمية والتوجيهية والعلمية، وتلمس الوسائل التي تعين كافة العاملين والعاملات في خدمة الحرمين الشريفين على تأدية مهامهم وأعمالهم ورسالتهم بكل مهنية ودقة واحترافية، تتوافق مع مكانة وقدسية الحرمين الشريفين، وتحقيق أهداف خطة الرئاسة التطويرية (٢٠٢٤)، التي جاءت لتحقيق ورؤية المملكة (٢٠٣٠).

وذكر الشيخ السديس أن هذا التوجيه جاء رغبة لتحقيق الارتباط الوظيفي لدى كافة العاملين والعاملات في خدمة أطهر البقاع، وترجمة للعناية الفائقة والرعاية الكريمة التي يلقاها الحرمان الشريفان من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-.

وطالب الشيخ السديس جميع العاملين والعاملات ببذل المزيد من العطاء والاهتمام، بعد أن شرفهم الله -عز وجل- بخدمة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين.

وختم حديثه الشيخ السديس سائلاً الله تعالى العون والتوفيق لجميع العاملين والعاملات بالرئاسة العامة، وأن يحفظ هذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة.