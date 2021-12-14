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لملاك مركبات «تويوتا».. الشركة تمنح ميزة حصرية لموديلات 2018 وما بعدها

لملاك مركبات «تويوتا».. الشركة تمنح ميزة حصرية لموديلات 2018 وما بعدها
لملاك مركبات «تويوتا».. الشركة تمنح ميزة حصرية لموديلات 2018 وما بعدها
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تواصل- وكالات:

أتاحت شركة السيارات اليابانية “تويوتا” ميزة حصرية لملاكي مركباتها، التي تم تصنيعها في عام ‏‏2018 والسنوات التي تليها.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها أتاحت لملاك هذه الموديلات أن يستخدموا مفتاح “فوب”، الذي يتيح تشغيل مركباتهم عن بُعد، وفقا لموقع “ذا درايف”.

لكن في الوقت ذاته نوّهت “تويوتا” أن الخدمة ليس مجانية، مشيرة إلى أنها تكلّف 8 دولارات شهريا، أو 80 دولارا سنويا.

وأضافت “تويوتا” أنها تقدم فترة تجريبية مجانية للخدمة، لكن يتم فرض الرسوم الشهرية الخاصة بها بعد فترة وجيزة.

ويسمح مفتاح “فوب” للسائقين ببدء تشغيل سيارتهم بمجرد الضغط على زر، وعلى الرغم من أنه خيار لجميع السيارات الجديدة تقريبا، إلا أن “تويوتا” تتطلع إلى جني الأرباح منها.

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