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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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عمرها 21 عامًا.. وثيقة تاريخية تؤكد عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي

عمرها 21 عامًا.. وثيقة تاريخية تؤكد عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي
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تواصل – فريق التحرير:

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وثيقة تاريخية عمرها ٢١ عاما، تظهر مرسومًا ملكيًا موقعًا، من قبل الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ بالموافقة على تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك طبقًا لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي.

هذا وترأس المملكة، اليوم الثلاثاء، الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور أصحاب قادة دول المجلس، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة الرياض.

وتناقش الدورة الثانية والأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تعزيز مسيرة التعاون الخليجي في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، وكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

#القمة_الخليجية_في_الرياض

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