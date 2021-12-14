بعد أزمة «قرداحي».. وزير لبناني يُقحم نفسه في حرب اليمن: يجب وقفها بأي شكل

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تواصل- فريق التحرير:

أدلى وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، بتصريحات حول الحرب في اليمن، مشيرًا إلى وجوب إنهاء هذه الحرب على وجه السرعة بصرف النظر عن المخطئ والمصيب فيها.

وتأتي تصريحات “الحاج حسن” بعد أيام من استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، بسبب الأزمة التي تسبب فيها للبنان بتصريحاته المسيئة لجهود التحالف الشرعي الذي تقوده المملكة في اليمن، واعتباره أن مليشيا الحوثي “تدافع عن نفسها”.

وقال وزبر الزراعة اللبناني في تصريحات متلفزة: “الحرب اليمنية هي أكثر حرب يجب أن تنتهي اليوم لأسباب عديدة قد يكون الأبرز فيها أنه لا يمكن لأي إنسان أن يرى مئات الآلاف من القتلى ومائت آلاف المشردين مئات آلاف الجياع مئات آلاف الذين يبحثون اليوم عن أمل ولا يجدون ويقول إن الحرب يجب أن تستمر”، حسب قوله.

وأضاف الحاج حسن قائلا: “عندما كان في اليمن يمن، كنا نقول اليمن السعيد، اليوم أي توصيف بغض النظر مع من الحق أو على من وبغض النظر أين بدأت وأين تنتهي صدقني التوصيف اليوم لا يعني شيئا علينا اليوم أن تقف الحرب اليمنية، ولينتصر من يشاء”، حسب قوله.

واستقال جورج قرداحي – الذي كان محميًا من حزب الله- بعد مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزيارته المملكة ولقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإجراء مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية والتعهد بوقف تصدير المخردات للمملكة ووقف التصريحات والأفعال التي تمس أمن المملكة.

 

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