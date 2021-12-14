جنبلاط  يوجه رسالة موجعة لحكومة ميقاتي: الإصلاح أو الانهيار

وجه رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، رسالة مهمة وواضحة للحكومة اللبنانية الحالية.
وكتب جنبلاط على حسابه في تويتر: “إلى متى سننتظر التسوية المطلوبة والتي تقضي باجتماع الوزارة فوق كل اعتبار للمباشرة بعملية الإصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
وأضاف :” إلى متى ستبقى الحسابات الفئوية الصغيرة أقوى من مصلحة الوطن.. ماذا ينتظرون وقد بدأ الهيكل ينهار على رؤوس الجميع؟”.
الى متى سننتظر التسوية المطلوبة والتي تقضي باجتماع الوزارة فوق كل اعتبار للمباشرة بعملية الاصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي .الى متى ستبقى الحسابات الفئوية الصغيرة اقوى من مصلحة الوطن .ماذا ينتظرون وقد بدأ الهيكل ينهار على رؤوس الجميع#لبنانpic.twitter.com/mCqoI06gwF
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt)December 14, 2021