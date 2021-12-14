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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

جنبلاط  يوجه رسالة موجعة لحكومة ميقاتي: الإصلاح أو الانهيار

جنبلاط  يوجه رسالة موجعة لحكومة ميقاتي: الإصلاح أو الانهيار
جنبلاط  يوجه رسالة موجعة لحكومة ميقاتي: الإصلاح أو الانهيار
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وجه رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، رسالة مهمة وواضحة للحكومة اللبنانية الحالية.

وكتب جنبلاط على  حسابه في  تويتر: “إلى متى سننتظر التسوية المطلوبة والتي تقضي باجتماع الوزارة فوق كل اعتبار للمباشرة بعملية الإصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي”.

وأضاف :” إلى متى ستبقى الحسابات الفئوية الصغيرة أقوى من مصلحة الوطن.. ماذا ينتظرون وقد بدأ الهيكل ينهار على رؤوس الجميع؟”.

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