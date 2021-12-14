جنبلاط  يوجه رسالة موجعة لحكومة ميقاتي: الإصلاح أو الانهيار

وجه رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، رسالة مهمة وواضحة للحكومة اللبنانية الحالية.

وكتب جنبلاط على حسابه في تويتر: “إلى متى سننتظر التسوية المطلوبة والتي تقضي باجتماع الوزارة فوق كل اعتبار للمباشرة بعملية الإصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي”.

وأضاف :” إلى متى ستبقى الحسابات الفئوية الصغيرة أقوى من مصلحة الوطن.. ماذا ينتظرون وقد بدأ الهيكل ينهار على رؤوس الجميع؟”.