الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

فيديو مأساوي.. مقتل حصانين بعد سقوطهما أرضًا في سباق للخيول

فيديو مأساوي.. مقتل حصانين بعد سقوطهما أرضًا في سباق للخيول
فيديو مأساوي.. مقتل حصانين بعد سقوطهما أرضًا في سباق للخيول
0

تواصل- فريق التحرير:

شهد سباق خيول حادثًا مأساويًا أدى إلى مقتل حصانين يصل سعرهما إلى 10 ملايين دولار، بعد تعثرهما في السباق.

وتم نقل الخيالة إلى المستشفى بينما تم نقل الحصانين إلى العناية المركزة، قبل أن يتم قتلهم عن طريق القتل الرحيم بعد حادث خلال مسابقة للخيول في هونغ كونغ.

وعانى أحد الحصانين من كسر في الفخذ ونزيف في المخ، بينما أصيب الآخر من أربعة كسور في الأضلاع وكسر في الرسغ وأنف مكسور، وفوكوناجا من كسر في الترقوة.

وقال الفارس بليك شين الفائز بالسباق: “ما حدث هو مأساة حقيقية. إنه لأمر مؤلم لأي متسابق أن يرى حصانه يسقط. لقد فزت اليوم، لكن لدي مشاعر مختلطة”.

مواد ذات صلة

حادث مفجع.. وفاة طفلتين غرقاً في مستنقع مائي بالمدينة

حادث مفجع.. وفاة طفلتين غرقاً في مستنقع مائي بالمدينة

حادثة مأساوية في رفحاء.. عاملة منزلية تُنهي حياتها بجرعة «سُّم»

حادثة مأساوية في رفحاء.. عاملة منزلية تُنهي حياتها بجرعة «سُّم»

مواطن يصدم بوفاة شقيقته وزوجها وأبنائهما في حادث مرّ عليه بالطريق ولم ينتبه

مواطن يصدم بوفاة شقيقته وزوجها وأبنائهما في حادث مرّ عليه بالطريق ولم ينتبه

بالصور.. تفحم 6 جثث في حادث مروع على طريق «مكة – جيزان»

بالصور.. تفحم 6 جثث في حادث مروع على طريق «مكة – جيزان»

التعليقات (٢٩)اضف تعليق

  1. ٢٩
    ابو عبدالله

    انا لله وانا اليه راجعون رحمهم الله وكتبهم في عداد الشهداء …. السرعه والتجاوز من اكبر اسباب الحوادث

  2. ٢٨
    علي

    رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته

  3. ٢٧
    asdm

    لا حول ولا قوة إلا بالله

  4. ٢٦
    نواف

    رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته

  5. ٢٥
    ام الاشباال..

    اللهم اغفر لهم وارحمهم وتقبلهم من الشهداء واربط اللهم على قلوب اهاليهم وعوظهم خيرا.. واحفظ من نحب ولاترينا بهم مكروها..

  6. ٢٤
    الغامدي

    الله يرحمهم ويغفر لهم
    المتوفين من العبادلة بالقنفذة ، وكانوا أربعة في السيارة وليسوا ثلاثة كما ذكر في الخبر ، وجثثهم لم تتفحم

    • ٢٣
      غفر الله لهم.

      3 عبادله وواحد زبيدي

  7. ٢٢
    صالح الشريف

    لا حول ولا قوة الا بالله ..

    ” اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُم وَارْحَمْهُم , وَعَافِهِم وَاعْفُ عَنْهُم , وَأَكْرِمْ نُزُلَهُم , وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُم , وَاغْسِلْهُم بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ , وَنَقِّهِم مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، وَأَدْخِلْهُم دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِم , وَابدلهم أَهْلا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِم , وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِم , وَأَدْخِلْهُم الْجَنَّةَ , وَأَعِذْهُم مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ , عَذَابِ الْقَبْرِ

  8. ٢١
    بسوم

    الله يرحمهم ويصبر أهاليهم ويغفر لهم ويوسع مدخلهم
    لا حول ولا قوة الا بالله

  9. ٢٠
    أبو وجدان الحربي

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

  10. ١٩
    أبو وجدان الحربي 888

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

  11. ١٨
    يحيى

    توفي، الاستاذ حسين احمد العبدلي صاحب الملعب ، والاستاذ جارالله موسى ، واثنين من مرافقيهم وهم الاستاذ علي محمد بن حزنبر الزبيدي ، والاخ عبدالله حسين العبدلي ، وذلك اثر تعرضهم لحادث مروري في طفيل اثناء رجوعهم من مكة المكرمة عصر اليوم
    انا لله وانا اليه راجعون

  12. ١٧
    الغامدي

    الله يرحمهم برحمتة

  13. ١٦
    بوسعد

    الله يرحمهم

  14. ١٥
    بوسعد

    الله يرحمهم ويغفرلهم

  15. ١٤
    الخواجي

    الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين رحمه واسعه

  16. ١٣
    بنت العبدلي

    لا حول ولا قوة الا بالله
    وان لله وان اليه لا راجعون
    الله يرحمهم ويغفرلهم ويثبتهم ويصبر ويجبر قلوب اهلهم ع فراقهم

  17. ١٢
    بنت العبدلي 2

    صبر قلوبهم يارب.

  18. ١١
    ام اياد

    ان لله وان اليه راجعون

  19. ١٠
    ام اياد

    لاحولا ولاقوه الابالله

  20. ٩
    يحيى بن عقيل العبدلي

    لا حول ولا قوة الا بالله ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا انا الى ربنا منقلبون وانا لله وانا اليه راجعون

  21. ٨
    يحيى بن عقيل العبدلي

    الحمدالله على كل حال

  22. ٧
    احمد الزبيدي

    نسال الله العلي العظيم ان يتغمدهم براسع رحمته ويرزق ذويهم الصبر

  23. ٦
    الله يرحمهم رحمة الابرار

    انا لله وانا اليه راجعون …. لماذا لم يعد عند الناس خوف من وقوع الحوادث ؟؟؟ انهم يسيرون بسرعات عاليه جدا ويتجاوزون بطرق خاطئه ولا يبالون بانفسهم ولا بارواح الاخرين … لقد اصبحت ظاهره يجب التصدي لها بحزم وليس بتسجيل المخالفات ولاتراكمها هو الحل المناسب !!! بل تحتاج الى خطوات اخرى ملموسه…اتمنى تجاوب الاداره العامه للمرور..بل ووزارة الداخليه بجميع اجهزتها .. لانها بالفعل كوارث انسانيه وقصص محزنه نسمع عنها بين الحينة ولحين ..

  24. ٥
    ابو خالد

    رحمهم الله وادخلهم فسيح جناته والهم ذويهم الصبر والسلوان
    إنا لله وإنا اليه راجعون

  25. ٤
    مرام

    لاحول ولا قوة الا بالله
    الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم جنته
    وربط الله على قلوب اهلهم

  26. ٣
    سعود

    انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم

  27. ٢
    الشريف

    انالله وانااليه راجعون نسأل الله لهم الرحمة وان يدخلهم فسيح جناته وان يلهم اهلهم الصبروالسلوان

  28. ١
    الشريف

    انالله وانااليه راجعون نسأل الله لهم الرحمة وان يدخلهم فسيح جناته وان يلهم اهلهم الصبروالسلوان وعزائنا لأهلهم