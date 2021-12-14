فيديو مأساوي.. مقتل حصانين بعد سقوطهما أرضًا في سباق للخيول

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شهد سباق خيول حادثًا مأساويًا أدى إلى مقتل حصانين يصل سعرهما إلى 10 ملايين دولار، بعد تعثرهما في السباق.
وتم نقل الخيالة إلى المستشفى بينما تم نقل الحصانين إلى العناية المركزة، قبل أن يتم قتلهم عن طريق القتل الرحيم بعد حادث خلال مسابقة للخيول في هونغ كونغ.
وعانى أحد الحصانين من كسر في الفخذ ونزيف في المخ، بينما أصيب الآخر من أربعة كسور في الأضلاع وكسر في الرسغ وأنف مكسور، وفوكوناجا من كسر في الترقوة.
وقال الفارس بليك شين الفائز بالسباق: “ما حدث هو مأساة حقيقية. إنه لأمر مؤلم لأي متسابق أن يرى حصانه يسقط. لقد فزت اليوم، لكن لدي مشاعر مختلطة”.
انا لله وانا اليه راجعون رحمهم الله وكتبهم في عداد الشهداء …. السرعه والتجاوز من اكبر اسباب الحوادث
رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته
لا حول ولا قوة إلا بالله
رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته
اللهم اغفر لهم وارحمهم وتقبلهم من الشهداء واربط اللهم على قلوب اهاليهم وعوظهم خيرا.. واحفظ من نحب ولاترينا بهم مكروها..
الله يرحمهم ويغفر لهم
المتوفين من العبادلة بالقنفذة ، وكانوا أربعة في السيارة وليسوا ثلاثة كما ذكر في الخبر ، وجثثهم لم تتفحم
3 عبادله وواحد زبيدي
لا حول ولا قوة الا بالله ..
” اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُم وَارْحَمْهُم , وَعَافِهِم وَاعْفُ عَنْهُم , وَأَكْرِمْ نُزُلَهُم , وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُم , وَاغْسِلْهُم بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ , وَنَقِّهِم مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، وَأَدْخِلْهُم دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِم , وَابدلهم أَهْلا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِم , وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِم , وَأَدْخِلْهُم الْجَنَّةَ , وَأَعِذْهُم مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ , عَذَابِ الْقَبْرِ
الله يرحمهم ويصبر أهاليهم ويغفر لهم ويوسع مدخلهم
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
توفي، الاستاذ حسين احمد العبدلي صاحب الملعب ، والاستاذ جارالله موسى ، واثنين من مرافقيهم وهم الاستاذ علي محمد بن حزنبر الزبيدي ، والاخ عبدالله حسين العبدلي ، وذلك اثر تعرضهم لحادث مروري في طفيل اثناء رجوعهم من مكة المكرمة عصر اليوم
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمهم برحمتة
الله يرحمهم
الله يرحمهم ويغفرلهم
الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين رحمه واسعه
لا حول ولا قوة الا بالله
وان لله وان اليه لا راجعون
الله يرحمهم ويغفرلهم ويثبتهم ويصبر ويجبر قلوب اهلهم ع فراقهم
صبر قلوبهم يارب.
ان لله وان اليه راجعون
لاحولا ولاقوه الابالله
لا حول ولا قوة الا بالله ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا انا الى ربنا منقلبون وانا لله وانا اليه راجعون
الحمدالله على كل حال
نسال الله العلي العظيم ان يتغمدهم براسع رحمته ويرزق ذويهم الصبر
انا لله وانا اليه راجعون …. لماذا لم يعد عند الناس خوف من وقوع الحوادث ؟؟؟ انهم يسيرون بسرعات عاليه جدا ويتجاوزون بطرق خاطئه ولا يبالون بانفسهم ولا بارواح الاخرين … لقد اصبحت ظاهره يجب التصدي لها بحزم وليس بتسجيل المخالفات ولاتراكمها هو الحل المناسب !!! بل تحتاج الى خطوات اخرى ملموسه…اتمنى تجاوب الاداره العامه للمرور..بل ووزارة الداخليه بجميع اجهزتها .. لانها بالفعل كوارث انسانيه وقصص محزنه نسمع عنها بين الحينة ولحين ..
رحمهم الله وادخلهم فسيح جناته والهم ذويهم الصبر والسلوان
إنا لله وإنا اليه راجعون
لاحول ولا قوة الا بالله
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم جنته
وربط الله على قلوب اهلهم
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم
انالله وانااليه راجعون نسأل الله لهم الرحمة وان يدخلهم فسيح جناته وان يلهم اهلهم الصبروالسلوان
انالله وانااليه راجعون نسأل الله لهم الرحمة وان يدخلهم فسيح جناته وان يلهم اهلهم الصبروالسلوان وعزائنا لأهلهم