فيديو مأساوي.. مقتل حصانين بعد سقوطهما أرضًا في سباق للخيول

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شهد سباق خيول حادثًا مأساويًا أدى إلى مقتل حصانين يصل سعرهما إلى 10 ملايين دولار، بعد تعثرهما في السباق.

وتم نقل الخيالة إلى المستشفى بينما تم نقل الحصانين إلى العناية المركزة، قبل أن يتم قتلهم عن طريق القتل الرحيم بعد حادث خلال مسابقة للخيول في هونغ كونغ.

وعانى أحد الحصانين من كسر في الفخذ ونزيف في المخ، بينما أصيب الآخر من أربعة كسور في الأضلاع وكسر في الرسغ وأنف مكسور، وفوكوناجا من كسر في الترقوة.

وقال الفارس بليك شين الفائز بالسباق: “ما حدث هو مأساة حقيقية. إنه لأمر مؤلم لأي متسابق أن يرى حصانه يسقط. لقد فزت اليوم، لكن لدي مشاعر مختلطة”.