قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين في قصف مدفعي للجيش اليمني

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش اليمني، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية جنوبي مأرب بعد تنفيذ قصف مدفعي كثيف على مواقع الميليشيات.

وبالأمس حقق الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا تقدما ميدانيا في معارك خاضها مع جماعة الحوثي في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري بأن “قوات الجيش اليمني نفذت بإسناد طيران التحالف العربي، هجوما واسعا في في جبهة سلسلة جبال البلق الشرقي الاستراتيجية، تمكنت إثر المعارك من استعادة مواقع عدة بينها موقعا الشبكة والإريلات”.

وتابع المصدر أن “الجيش اليمني تمكن خلال هجومه العكسي من التقدم وسط معارك عنيفة بمختلف الأسلحة إلى منطقة اللجمة وذلك بعد أيام من سيطرة جماعة الحوثيين عليها”.