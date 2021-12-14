عاجل.. أمير قطر يصل الرياض لحضور القمة الخليجية وسمو ولي العهد في مقدمة مستقبليه (فيديو)

نشر قبل 56 دقيقة - 6:22 م, 10 جمادى الأول 1443 هـ, 14 ديسمبر 2021 معاجل.. أمير قطر يصل الرياض لحضور القمة الخليجية وسمو ولي العهد في مقدمة مستقبليه (فيديو)#عاجل.. أمير قطر يصل الرياض لحضور القمة الخليجية وسمو ولي العهد في مقدمة مستقبليه6:22 م, 10 جمادى الأول 1443 هـ, 14 ديسمبر 2021 م0وصل إلى الرياض سمو أمير قطر الأمير تميم بن حمد لحضور القمة الخليجية.كما وصل أيضا إلى الرياض ولي عهد الكويت لحضور القمة، إضافة إلىنائب رئيس الإمارات.وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه، لدى وصوله إلى العاصمة الرياض.http://twasul.info/wp-content/uploads/2021/12/سمو-ولي_العهد-في-مقدمة-مستقبلي-أخيه-سمو-أمير-دولة-قطر-لدى-وصوله-العاصمة-الرياض.-القمة_الخليجية_في_الرياض-واس.mp4