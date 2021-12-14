عاجل.. أمير قطر يصل الرياض لحضور القمة الخليجية وسمو ولي العهد في مقدمة مستقبليه (فيديو)

وصل إلى الرياض سمو أمير قطر الأمير تميم بن حمد لحضور القمة الخليجية.

كما وصل أيضا إلى الرياض ولي عهد الكويت لحضور القمة، إضافة إلىنائب رئيس الإمارات.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه، لدى وصوله إلى العاصمة الرياض.