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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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عاجل.. أمير قطر يصل الرياض لحضور القمة الخليجية وسمو ولي العهد في مقدمة مستقبليه (فيديو)

عاجل.. أمير قطر يصل الرياض لحضور القمة الخليجية وسمو ولي العهد في مقدمة مستقبليه (فيديو)
#عاجل.. أمير قطر يصل الرياض لحضور القمة الخليجية وسمو ولي العهد في مقدمة مستقبليه
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وصل إلى الرياض سمو أمير قطر الأمير تميم بن حمد لحضور القمة الخليجية.

كما وصل أيضا إلى الرياض ولي عهد الكويت لحضور القمة، إضافة إلىنائب رئيس الإمارات.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه، لدى وصوله إلى العاصمة الرياض.

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