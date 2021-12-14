بعد 17 سنة زواج.. مواطن يقتل زوجته المصرية بـ3 طعنات والسبب صادم

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أقدم مواطن على قتل زوجته المصرية بعد 17 عامًا من الزواج، أسفرت عن إنجاب أربعة أبناء، وذلك امام والدتها في شقتها بمحافظة الجيزة بمصر، بعد أن سدد لها 3 طعنات قاتلة.

وحسب موقع- صدى البلد- المصري، كانت المجني عليها متزوجة من القاتل منذ ١٧ عاما وكانا مقيمين بالمملكة،وكانا في إجازة في مصر من مدة لا تتجاوز 5 أشهر بسبب حجزهما في المملكة لمدة عامين بسبب وباء كورونا وكان لديهم 4 أبناء، 3 أولاد وبنت أكبرهم عمره ١٦ سنه.

ونقل الموقع تصريحات عن نجل عم الزوجة، بأن الخلافات بين المجني عليها وزوجها كانت بسبب تعاطيه للمخدرات، وكانت والدتها مقيمة معها بالشقة خوفا من أن يتشاجرا، ثم نشب بينهما شجار فقامت والدتها بأخذها إلى شقتها حيث تقيم أسفل شقة المجني عليها.

وأضاف:بعد دقائق قام الزوج بالنزول إليهما وجلس معهما وبدأت والدة المجني عليها بحل الخلاف بينهما، وحين رحلت الأم قام الزوج بالتعدي علي المجني عليها بالضرب مسددا لها 3 طعنات بسكين كانت معه أنهي حياتها علي الفور.

وأشار الي أنه كان مستعد لفعل تلك الجريمة ، ثم التقي بابنه الأكبر وقال له أنا قتلت أمك وأنا مسافر، وعند انتشار الخبر قام القاتل بالاختباء أسفل سلم المنزل، وعندما نقلوا المجني عليها للمستشفى صعد هو الى شقته واختبأ أسفل سرير أبنائه.

وتابع: وبعد تفتيش كثير عنه لم يعثروا عليه وقاموا بتفتيش الشارع بأكمله وذكر الجالسون في الشارع أنه لم يخرج من المنزل، وبعد مجيء المباحث طلبت صورة من بطاقة المتوفية، وأثناء البحث عن صورة بطاقة المتوفية عثر علي القاتل أسفل سرير أبنائه لمدة تجاوزت 4 ساعات، وبحوزته جواز السفر وهاتفه المحمول.

وأضاف أن القاتل كان يعمل في بنك وتم فصله لكثرة مشاكله وبسبب تعاطيه للمخدرات.