بالفيديو.. سائق يصدم مركبة أمام أحد المنازل ويلوذ بالفرار

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اصطدام قائد مركبة بأخرى متوقفة أمام أحد المنازل.

وظهر خلال المقطع الذي نشره حساب “داش كام السعودية”، قائد مركبة يرجع للخلف، وفجأة اصطدم بمركبة كانت متوقف أمام منزل وفر من الموقع.

وفي وقت سابق، كشفت الإدارة العامة للمرور، مدى إمكانية تقسيط المخالفات المرورية، وذلك رداً على عدد من الاستفسارات .

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على موقع “تويتر”، أن التعليمات تنص على “تسديد كل مخالفة لوحدها، مع ضرورة تسديد كامل المخالفات، ليتمكن المستفيد من القيام بأي إجراء عبر بوابة أبشر”.