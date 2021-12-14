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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تنبيه هام من «العدل» لمن يُقتطع من راتبهم بعد استكمال سداد المستحقات

تنبيه هام من «العدل» لمن يُقتطع من راتبهم بعد استكمال سداد المستحقات
تنبيه هام من «العدل» لمن يُقتطع من راتبهم بعد استكمال سداد المستحقات
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تواصل – فريق التحرير :

نبّهت وزارة العدل، إلى ضرورة تقديم “طلب إفصاح” للدائرة في حال استمرار الاستقطاع المالي من الراتب عند استكمال سداد كافة المستحقات الواجب تنفيذها على الشخص، أو في حال رغبة الشخص معرفة المبالغ المتبقية عليه.
كما أوضحت الوزارة خطوات التقدم بالطلب، وذلك عبر الخطوات التالية: الدخول على الرابط التالي  :   https://najiz.sa/applications/iExecution#/

اختيار أيقونة “التنفيذ”، ثم “طلباتي”، ثم “إجراءات”، ثم “طلبات إجراءات من الدائرة”، ثم اختيار “طلبات أخرى”، ثم النقر على “إرسال”.
وقالت الوزارة- حسب عكاظ- :”أما في حال استمرار إيقاف الخدمات بموجب القرار (46) بعد الرفع عبر «ناجز» باكتمال سداد المبلغ المطلوب، وعدم تمكن المستفيد من سحب المبلغ المحجوز أو سداد الفاتورة، فيمكن له الدخول على الرابط التالي : https://najiz.sa/applications/iExecution#/

ثم الضغط على أيقونة “التنفيذ”، ثم “طلباتي”، ثم “استعراض الطلبات”، ثم “إجراءات للطلب”، ثم “طلبات إجراءات من الدائرة”، ثم الاختيار من القائمة “طلب تحويل مبلغ محجوز”.

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