الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قرارات متطرفة بفرنسا.. غلق 21 مسجدا والداخلية تعتزم إغلاق 6 آخرين

قرارات متطرفة بفرنسا.. غلق 21 مسجدا والداخلية تعتزم إغلاق 6 آخرين
قرارات متطرفة بفرنسا.. غلق 21 مسجدا والداخلية تعتزم إغلاق 6 آخرين
0

تواصل- فريق التحرير

قامت الداخلية الفرنسية بإغلاق 21 مسجدا، بزعم نشر التطرف، ويجري العمل لإغلاق 6 مساجد أخرى، حسب وزارة الداخلية الفرنسية.

وكانت السلطات الفرنسية، قد أعلنت إغلاق 21 مسجدا، خلال الفترة الأخيرة، بزعم أنها كانت تشهد «ظاهر تطرف.

وصرح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، لوسائل إعلام فرنسية  ، أنهم قاموا مؤخرا بتفتيش 99 مسجدا كان يشتبه بأنها تنخرط في أنشطة متطرفة، بحسب زعمه.

وأوضح أن 21 مسجدا منها تم إغلاقها، فيما يستمر العمل لإغلاق 6 أخرى.

وبرر الوزير الفرنسي هذه الخطوة بأنها تستند إلى قانون مكافحة التطرف، وفق تصريحاته.

وشهدت فرنسا خلال الآونة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين في البلاد، وذلك بمزاعم واتهامات عدة.

مواد ذات صلة

بعد مسجد “بلال”.. السلطات الفرنسية تقرر إغلاق مسجد جديد

بعد مسجد “بلال”.. السلطات الفرنسية تقرر إغلاق مسجد جديد

«عمل جبان وبغيض».. متطرفون يخربون مقابر المسلمين بفرنسا

«عمل جبان وبغيض».. متطرفون يخربون مقابر المسلمين بفرنسا

خالد العتيبي يكشف عن مكالمة سمو ولي العهد التي أفرجت عنه في دقائق

خالد العتيبي يكشف عن مكالمة سمو ولي العهد التي أفرجت عنه في دقائق

سفارة المملكة في فرنسا: تطالب بتعويض عما حدث مع المواطن خالد العتيبي

سفارة المملكة في فرنسا: تطالب بتعويض عما حدث مع المواطن خالد العتيبي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>