قرارات متطرفة بفرنسا.. غلق 21 مسجدا والداخلية تعتزم إغلاق 6 آخرين

تواصل- فريق التحرير

قامت الداخلية الفرنسية بإغلاق 21 مسجدا، بزعم نشر التطرف، ويجري العمل لإغلاق 6 مساجد أخرى، حسب وزارة الداخلية الفرنسية.

وكانت السلطات الفرنسية، قد أعلنت إغلاق 21 مسجدا، خلال الفترة الأخيرة، بزعم أنها كانت تشهد «ظاهر تطرف.

وصرح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، لوسائل إعلام فرنسية ، أنهم قاموا مؤخرا بتفتيش 99 مسجدا كان يشتبه بأنها تنخرط في أنشطة متطرفة، بحسب زعمه.

وأوضح أن 21 مسجدا منها تم إغلاقها، فيما يستمر العمل لإغلاق 6 أخرى.

وبرر الوزير الفرنسي هذه الخطوة بأنها تستند إلى قانون مكافحة التطرف، وفق تصريحاته.

وشهدت فرنسا خلال الآونة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين في البلاد، وذلك بمزاعم واتهامات عدة.