فرص وظيفية للخريجين براتب 10 آلاف ريال.. رابط التقديم والشروط

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أعلنت شركة سيا بارتنرز العالمية (Sia Partners) بدء التقديم في برنامج (نمو) لتأهيل وتطوير الخريجين والخريجات في مختلف التخصصات، مع راتب شهري (10,000 ريال) ومزايا تنافسية أخرى، وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

مسمى البرنامج:

– برنامج نمو لتأهيل الخريجين.

(Numuw – Internship Program)

نبذة عن البرنامج:

تم تصميم هذا البرنامج لتعزيز مجموعة من المواهب الإبداعية التي سيتم إدارتها من خلال التنقل عبر أقسام ووحدات أعمال متعددة في عملية منظمة، ضمن برنامج تدريبي يستمر لمدة (6) أشهر، يزود المتدربين في كل دورة بالمعارف والمهارات اللازمة، كما يتيح الفرصة لهم لتطبيق المعرفة والمهارات الأكاديمية في بيئة مهنية ودعم وتعزيز الأهداف المهنية.

سيكون التدريب بشكل عملي ومهني على مشاريع حقيقية جارية في بيئة دولية، بالإضافة للعمل ضمن فرق ذات خلفيات تعليمية متنوعة ، مع مساعدة جيدة وتوجيه ودعم من واحد أو أكثر من القادة الخبراء، كما يتمتع المرشحون ذوو الأداء العالي بفرصة جيدة للحصول على (وظيفة دائمة) بعد الإنتهاء من التدريب.

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

2- حاصل على درجة (البكالوريوس أو الماجستير) في التخصصات الموضحة أدناه.

3- لا يشترط الخبرة المسبقة.

4- مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية.

5- مهارات حاسوبية قوية مع إتقان تطبيقات Microsoft (PowerPoint ، Word ، Excel).

7- القدرة على العمل في فرق بروح من التعاون والمشاركة والاندماج.

8- يجيد اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).

9- مهارات تحليلية وكمية وحل المشكلات.

10- القدرة على التكيف بسرعة ، والعمل على مجموعة من مجالات الأعمال المختلفة في بيئة مليئة بالتحديات ومواعيد نهائية ضيقة

التخصصات المفضلة:

– المالية

– الإعلام

– الإحصاء

– الاقتصاد

– الهندسة

– التسويق

– محاسبة

– الرياضيات

– اللوجستيات

– إدارة التأمين

– الإدارة العامة

– إدارة الأعمال

– الإدارة الصحية

– سلسة الإمداد

– العلاقات العامة

– تقنية المعلومات

– تخصصات أخرى ذات صلة.

مكان ومدة التدريب:

مدة التدريب:

– (6) شهراً.