دراسات تكشف عن أفضل وقت لتلقي لقاح كورونا

تواصل – وكالات:

أثبتت نتائج دراسات لباحثين بجامعة هارفارد الأمريكية، أن الوقت الذي يتم فيه تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يؤثر على مستوى الأجسام المضادة بشكل كبير.

وأشار الباحثون إلى أن الاستجابة المناعية، داخل جسم الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، تختلف باختلاف الوقت من اليوم، الذي يتلقون فيه التطعيمات.

وأكدت نتائج الدراسات، أن أفضل وقت في اليوم لتلقي لقاح كورونا، هو فترة ما بعد الظهر، حسب “سبوتنيك”.

وأوضحت أن النهار مهم في سياق جميع أنواع الأدوية واللقاحات، وأن هناك أمراض معينة كأمراض الرئة، تسبب أعراضًا أشد حدة في ساعات معينة من اليوم.

ووجد الباحثون، بعد فحص مستويات الأجسام المضادة، في أجسام ما يقرب من 2200 ملقح، بعد أن تم تطعيمهم ضد لقاح كورونا، أن مستويات الأجسام المضادة كانت أعلى لدى أولئك الذين تم تطعيمهم في نصف النهار الثاني، وفترة ما بعد الظهر.