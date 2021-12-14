هجوم بالأسلحة الرشاشة على بنك في لبنان

تواصل – وكالات:

هاجمت مجموعة مسلحة اليوم، أحد المصارف في منطقة الزلقا بالعاصمة اللبنانية بيروت، مما أسفر عن إصابة أحد الموظفين خلال عمليات إطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن “بنك بيبلوس” فرع الزلقا، تعرض لعملية سطو ، جرى خلالها إطلاق نار وتهديد الموظفين، مما أدى إلى إصابة نائب مدير المصرف، حسب “لبنان 24”.

وأوضحت أنه خلال انتهاء فترة العمل، والبدء بإغلاق فرع البنك في الزلقا، هجم مسلحون بالأسلحة الرشاشة، على المكان.

فيما سيطرت القوى الأمنية والجيش على المكان، مؤكدة هروب المسلحين، بعد أن باءت محاولة السطو بالفشل.