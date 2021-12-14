الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مشهد مرعب لانفجار صهريج محروقات تسبب في وفاة 40 وإصابة العشرات

مشهد مرعب لانفجار صهريج محروقات تسبب في وفاة 40 وإصابة العشرات
0

تواصل – وكالات:

لقي أكثر من 40 شخصًا مصرعم بينما أصيب العشرات، جراء انفجار صهريج كان فوق شاحنة محملة بالمحروقات، في شمال هايتي.

وقال رئيس الوزراء، أرييل هنري: إن الانفجار وقع بمدينة كاب هايتيان، وأنه خلف دمارًا.

وأوضح المتحدث باسم سلطات المدينة، باتريك ألمونور، أن الانفجار نتج عن تعرض الناقلة لحادث سير، حيث انفجرت عندما تجمع الأهالي حول الناقلة للحصول على الوقود، مشيرًا إلى أن معظم الجرحى يتراصون في ساحة المستشفى لعدم توفر أماكن كافية.

وأشار إلى أن الانفجار وقع، في الوقت الذي تعاني  فيه هايتي، من ارتفاع أسعار الغاز والنقص الحاد في الوقود.

مواد ذات صلة

هزة ارتدادية قوية تضرب هايتي بعد زلزال مدمر

هزة ارتدادية قوية تضرب هايتي بعد زلزال مدمر

11 قتيلاً وإصابة 100 آخرين في زلزال بـ«هايتي»

11 قتيلاً وإصابة 100 آخرين في زلزال بـ«هايتي»

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب هايتي

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب هايتي

منظمة إغاثية عالمية شهيرة تستغل ضحايا الكوارث في «الرذيلة»

منظمة إغاثية عالمية شهيرة تستغل ضحايا الكوارث في «الرذيلة»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة