مشهد مرعب لانفجار صهريج محروقات تسبب في وفاة 40 وإصابة العشرات

تواصل – وكالات:

لقي أكثر من 40 شخصًا مصرعم بينما أصيب العشرات، جراء انفجار صهريج كان فوق شاحنة محملة بالمحروقات، في شمال هايتي.

وقال رئيس الوزراء، أرييل هنري: إن الانفجار وقع بمدينة كاب هايتيان، وأنه خلف دمارًا.

وأوضح المتحدث باسم سلطات المدينة، باتريك ألمونور، أن الانفجار نتج عن تعرض الناقلة لحادث سير، حيث انفجرت عندما تجمع الأهالي حول الناقلة للحصول على الوقود، مشيرًا إلى أن معظم الجرحى يتراصون في ساحة المستشفى لعدم توفر أماكن كافية.

وأشار إلى أن الانفجار وقع، في الوقت الذي تعاني فيه هايتي، من ارتفاع أسعار الغاز والنقص الحاد في الوقود.