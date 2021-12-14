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مليشيا حزب الله تحول منازل مُهجّرين سوريين لمقرات عسكرية

مليشيا حزب الله تحول منازل مُهجّرين سوريين لمقرات عسكرية
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تواصل – فريق التحرير:

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن مجموعات من مليشيا حزب الله اللبنانية ومن حركة النجباء العراقية قامت اليوم، بالاستيلاء على منازل مُهجّرين من مدينة داريا السورية، وتحويلها إلى مقرات عسكرية.

وأوضح المرصد عبر حسابه على “تويتر” أن المنازل المصادرة تقع قرب مقرات ومواقع تمركزت فيها الميليشيا، قرب طريق المعامل المؤدية إلى المدينة من جهة أوتستراد درعا دمشق.

وأشار إلى أن شاحنات تابعة لحزب الله، نقلت منتصف الشهر الماضي أسلحة وذخيرة من مخازن ومستودعات تابعة للميليشيات، وتوجهت بها  إلى الحدود مع لبنان، حيث مواقع الحزب العسكرية.

وأكد المرصد استمرار عمليات شراء العقارات والأراضي التي تقوم بها مليشيات حزب الله، في المناطق السورية الواقعة قرب الحدود مع لبنان.

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