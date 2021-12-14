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‏ قرار أمريكي صارم تجاه عسكريين رفضوا التطعيم بلقاح كورونا

‏ قرار أمريكي صارم تجاه عسكريين رفضوا التطعيم بلقاح كورونا
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تواصل – وكالات:

اتخذت القوات الجوية الأمريكية قرارًا صارمًا اليوم، حيث أعلنت تسريح 27 شخصًا بسبب رفضهم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المتحدثة باسم القوات الجوية، آن ستيفانيك، أن المسرحين كانوا في فترة التجنيد الأولى، حيث كانوا أقل رتبة وأصغر سنًا، وأنهم أول العسكريين الجويين الذين تم تسريحهم إداريًا لأسباب تتعلق باللقاح المضاد للفيروس، حسب “سبوتنييك”.

وأشارت إلى أنه في مطلع عام 2021، تم تسريح حوالي 1800 طيار بسبب عدم اتباع الأوامر، مؤكدة أنه ليس من غير المألوف طرد أفراد الجيش من الخدمة لعصيان أمر.

وفي وقت سابق من هذا العام، طلب البنتاجون، من جميع أفراد الجيش، بما في ذلك والحرس الوطني والخدمة الفعلية والاحتياط، الحصول على لقاح كورونا، مؤكدة أن اللقاح ضروري للحفاظ على صحة القوات، وقدرتها على الاستجابة لاي طارئ يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية.

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