وسط آلاف الدعوات بالشفاء.. هاشتاق الشيخ “صالح اللحيدان” يتصدر الترند بعد تعرضه لأزمة صحية

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تصدر هاشتاق الشيخ #صالح_اللحيدان الترند على موقع تويتر اليوم الثلاثاء، في المملكة، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكشف عدد من الدعاة عن تعرض عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، الشيخ صالح اللحيدان، لأزمة صحية دخل إثرها غرفة العناية المركزة.

وغرد عبر الهاشتاق العديد من الدعاة والمغردين، متمنين الشفاء العاجل للشيخ صالح اللحيدان، داعين الله أن يمده بالصحة والعافية.

من جانبه غرد الشيخ عائض القرني قائلاً : ” اللهم شافه شفاءً لا يُغادر سقما، اللهم اجمع له بين الأجر والعافية وتولّه برعايتك والطف به يا أرحم الراحمين.”

فيما غرد الدكتور محمد الهدلاء قائلاً: ” اللهم انزل على الشيخ العلامة الجليل صالح اللحيدان شفاءك و عافيتك فإنه لا شفاء إلا شفاءك”.

جدير بالذكر، أن الشيخ صالح اللحيدان ولد في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم، وتدرج في عدة مناصب منها عضو في هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها وعضو في رابطة العالم الإسلامي ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً.

كما عمل رئيساً للمحكمة العامة بالرياض بين عامي 1964 و1970، وقاضياً للتمييز وعضواً في الهيئة القضائية العليا عام 1970، ورئيساً لتحرير مجلة “راية الإسلام” التي شارك في تأسيسها، وسكرتيراً وملازما قضائياً لرئيس البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة.