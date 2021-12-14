الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وسط آلاف الدعوات بالشفاء.. هاشتاق الشيخ “صالح اللحيدان” يتصدر الترند بعد تعرضه لأزمة صحية

وسط آلاف الدعوات بالشفاء.. هاشتاق الشيخ “صالح اللحيدان” يتصدر الترند بعد تعرضه لأزمة صحية
العلامة الشيخ صالح اللحيدان
0

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق الشيخ #صالح_اللحيدان الترند على موقع تويتر اليوم الثلاثاء، في المملكة، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكشف عدد من الدعاة عن تعرض عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، الشيخ صالح اللحيدان، لأزمة صحية دخل إثرها غرفة العناية المركزة.

وغرد عبر الهاشتاق العديد من الدعاة والمغردين، متمنين الشفاء العاجل للشيخ صالح اللحيدان، داعين الله أن يمده بالصحة والعافية.

من جانبه غرد الشيخ عائض القرني قائلاً : ” اللهم شافه شفاءً لا يُغادر سقما، اللهم اجمع له بين الأجر والعافية وتولّه برعايتك والطف به يا أرحم الراحمين.”

فيما غرد الدكتور محمد الهدلاء قائلاً: ” اللهم انزل على الشيخ العلامة الجليل صالح اللحيدان شفاءك و عافيتك فإنه لا شفاء إلا شفاءك”.

جدير بالذكر، أن الشيخ صالح اللحيدان ولد في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم، وتدرج في عدة مناصب منها عضو في هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها وعضو في رابطة العالم الإسلامي ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً.

كما عمل رئيساً للمحكمة العامة بالرياض بين عامي 1964 و1970، وقاضياً للتمييز وعضواً في الهيئة القضائية العليا عام 1970، ورئيساً لتحرير مجلة “راية الإسلام” التي شارك في تأسيسها، وسكرتيراً وملازما قضائياً لرئيس البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة.

مواد ذات صلة

دراسة: تركيبة طبية تمنع مرضى كورونا من دخول العناية المركزة

دراسة: تركيبة طبية تمنع مرضى كورونا من دخول العناية المركزة

الوضع خرج عن السيطرة .. دولة أوربية تنقل مرضى كورونا إلى أخرى مجاورة

الوضع خرج عن السيطرة .. دولة أوربية تنقل مرضى كورونا إلى أخرى مجاورة

يجري حفل زفافه في العناية المركزة  بعد تعافيه من كورونا مباشرة

يجري حفل زفافه في العناية المركزة  بعد تعافيه من كورونا مباشرة

جريمة مروعة بالكويت.. شاب يقتل شقيقته بـ«الرصاص» داخل غرفة العناية المركزة

جريمة مروعة بالكويت.. شاب يقتل شقيقته بـ«الرصاص» داخل غرفة العناية المركزة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة