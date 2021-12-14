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بعد مسجد “بلال”.. السلطات الفرنسية تقرر إغلاق مسجد جديد

بعد مسجد “بلال”.. السلطات الفرنسية تقرر إغلاق مسجد جديد
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تواصل – وكالات:

أغلقت السلطات الفرنسية، اليوم، مسجدًا في مدينة بوفيه بزعم “التشجيع على الكراهية”.

وأكدت صحيفة “لوفيجارو”، أن السلطات قررت إغلاق المسجد الواقع وسط مدينة بوفيه شمالي فرنسا.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، إغلاق المسجد، مؤكدًا في تصريحات صحفية: “بدأنا اليوم إغلاق مسجد بوفيه”.

وفي الجمعة الماضية، أُخطرت منطقة واز الفرنسية، بإغلاق مسجد “بلال” لمدة ستة أشهر.

وأخطرت سلطات المدينة ، جمعية “الأمل والأخوة” التي تدير المسجد، بإغلاق إداري لمدة 6 أشهر.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بأنه يسمح للأشخاص المسؤولين عن الجمعية التابع لها المسجد، الدفاع عن أنفسهم أمام المحافظ في غضون 10 أيام.

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