شاهد.. مقطع مذهل للأرض من الفضاء بتقنية «تايم لابس»

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وثق الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية، مقطع فيديو لا يصدق للأرض من الفضاء بتقنية (timelapse) .

وأظهر الفيديو محطة الفضاء الدولية (ISS)، وهي تدور حول الأرض على ارتفاع نحو 250 ميلا، حوالي 16 رحلة دوران كل يوم.

وعلق الملياردير الياباني على الفيديو قائلاً : “التقطت مشهدا من الأرض من نافذة محطة الفضاء الدولية، هذا هو بالضبط مدار كامل حول الأرض يخطف الأنفاس”.

فيما ينتهي الفيديو الذي مدته 24 ثانية فقط بغروب الشمس الجميل، ما يشير إلى حدوث مدار كامل حول لكوكب.