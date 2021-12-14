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لعدم زيادة الوزن في الشتاء تجنب هذه الأطعمة والمشروبات

لعدم زيادة الوزن في الشتاء تجنب هذه الأطعمة والمشروبات
خدعة زيادة الوزن - الديت
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تواصل – وكالات:

كشفت بعض الدراسات أن الكثيرين يتعرضون لزيادة الوزن في فصل الشتاء، مؤكدة أن متوسط زيادة الوزن في الأيام الباردة، يتراوح بين 3 و5 كيلوجرامات.

وربطت الدراسات بين قلة التعرض للشمس في فصل الشتاء وزيادة الوزن، مؤكدة أن عدم التعرض لأشعة الشمس تتسبب في تخزين الدهون داخل الجسم.

ونصح استشاري السمنة والنحافة وخبير التغذية، هاني جبران، لتجنب زيادة الوزن، بممارسة الرياضة خلال فصل الشتاء بشكل منتظم، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، مشيرًا إلى أنه يجب تقسيم الوجبات الأساسية إلى 6 خلال ساعات اليوم، بمعدل وجبة كل 3 ساعات، وفق “سكاي نيوز”

وأوضح خبير التغذية، أن هناك مشروبات يتم استهلاكها في فصل الشتاء، تتسبب في زيادة الوزن، مثل السحلب الممتلئ بالنشاء والمكسرات، في حين يمكن استبداله بالقرفة والزنجبيل، لقلة سعراتها الحرارية.

وأوصى جبران بتناول العصائر الطبيعية ذات السعرات الحرارية الأقل، محذرًا من الإكثار من الحساء الذي يحتوي على “الكريمة”، والإفراط في تناول حساء الدجاج واللحم، ناصحاً بالإكثار من الخضروات التي تكون منخفضة السعرات.

واكد أن تناول السكريات في فصل الشتاء، يتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير، لذا ينصح بالإكثار من تناول الفاكهة بدلاً عن السكريات.

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