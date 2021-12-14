تصريح مفاجئ لـ”الصحة العالمية” بشأن إصابات ووفيات “أوميكرون”

تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تتوقع زيادة في عدد حالات الاستشفاء والوفيات الناجمة عن متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

وأوضحت أنها تتوقع أيضًا زيادة حالات دخول المستشفيات وحتى الوفيات مع الانتشار السريع للسلاة التي تثير القلق في جميع أنحاء العالم، وفق “سبوتنيك”.

وأضافت أن العديد من الدول والحكومات، لا تزال تفتقر إلى القدرة على تحليل عينات من جميع الإصابات أو الوفيات، لذلك قد يكون من الصعب تقديم معلومات دقيقة عن الوفيات الناجمة عن المتغير.

وفي وقت سابق قالت منظمة الصحة العالمية: إن متحور “أوميكرون” ينتشر بشكل سريع ومخيف.