جريمة تهز دولة عربية.. رفضت الزواج به فقتلها بهذه الطريقة البشعة

تواصل – فريق التحرير:

أثارت جريمة مقتل شابة سورية علي يد أردني، بعدما رفضت الزواج به، موجة عارمة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشن رواد “تويتر” هاشتاج “حق مريم محمد”، مطالبين فيه بإنزال أشد العقوبات على الجاني، الذي قتل الفتاة بـطريقة بشعة حيث طعنها 15 طعنة في جسدها، لأنها رفضت الزواج به.

ولقيت الشابة السورية، المقيمة في الأردن، مريم محمد ابنة الـ27 عامًا، الجمعة الماضية، مصرعها على يد شاب أردني بـ15 طعنة، بعدما وجدت مضرجة في دمائها في حي الأشرفية بالعاصمة عمان، وفق “العربية”.

واتضح بعد التحقيقات التي أجرتها الأجهرة الأمنية، أن القاتل شاب أردني من مواليد 1987، وهو من “أصحاب السوابق”، كان تقدم لخطبة الفتاة أكثر من مرةً لكنها رفضت، فقرر قتلها بهذه الطريقة البشعة.

وذكرت مديرية الأمن العام في الأردن، أن بلاغًا ورد إليها يفيد بتعرض فتاة من جنسية عربية للطعن، من قبل مجهول أثناء وجودها بمنطقة الأشرفية، مؤكدًة أن الشرطة تحركت وألقت القبض عليه، وتمت إحالته للنيابة من أجل محاكمته.