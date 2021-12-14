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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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“سعود الطبية” توضح أفضل الأطعمة للوقاية من أمراض الشتاء

“سعود الطبية” توضح أفضل الأطعمة للوقاية من أمراض الشتاء
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تواصل – واس :

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية بأن الطعام يلعب دورًا مركزيًا في تحديد الصحة العامة وتقوية المناعة وذلك لأنه يساعد نظام المناعة على العمل بشكل جيد للتخلص من الأجسام الغريبة والخلايا الضارة في الجسم ومكافحة الأمراض الشتوية.

وأوضحت المدينة أهم الأطعمة التي تساعد في رفع مستوى المناعة في الجسم وهي : فيتامين ج الموجود في السبانخ، والمكسرات، والفلفل الأحمر، والبروكلي والفواكه الحمضية.

فيتامين “د” المتوفر في الزبادي ومنتجات الحليب ، والزنك : المكسرات، وحبوب القرع، والسمسم، والفاصوليا والعدس ،السيلينيوم : الأسماك والمكسرات ، والأسماك الدهنية: التي تحتوي على دهون صحية ، الثوم: الذي يحتوي مادة الأليسين, بالإضافة إلى البيض, حيث أثبتت الدراسات العلمية أن بياض البيض يلعب دورًا مهمًا في تحسين مناعة الجسم.

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