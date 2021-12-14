لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى، في الرياض وجدة، وذلك وفقًا للتفاصيل الآتية.

* الوظائف:

1- مسؤول شؤون الطلاب ثاني (جدة):

– درجة الدبلوم في مجال (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

2- مدرس قسم التدريب (جدة):

– درجة البكالوريوس في (التمريض، العلوم الطبية التطبيقية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التدريب.

3- مدقق ثاني (جدة):

– درجة البكالوريوس في (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة).

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدقيق الداخلي.

4- أمين مكتبة مساعد (الرياض):

– درجة البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات.

– خبرة لا تقل 4 سنوات في مجال ذات صلة.

5- أخصائي قانوني (الرياض):

– درجة البكالوريوس في (القانون).

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

6- مشغل فني (الرياض):

– درجة الدبلوم في (علوم الحاسب، الدعم الفني) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الدعم الفني.

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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