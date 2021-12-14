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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى، في الرياض وجدة، وذلك وفقًا للتفاصيل الآتية.

* الوظائف:

1- مسؤول شؤون الطلاب ثاني (جدة):

– درجة الدبلوم في مجال (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

2- مدرس قسم التدريب (جدة):

– درجة البكالوريوس في (التمريض، العلوم الطبية التطبيقية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التدريب.

3- مدقق ثاني (جدة):

– درجة البكالوريوس في (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة).

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدقيق الداخلي.

4- أمين مكتبة مساعد (الرياض):

– درجة البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات.

– خبرة لا تقل 4 سنوات في مجال ذات صلة.

5- أخصائي قانوني (الرياض):

– درجة البكالوريوس في (القانون).

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

6- مشغل فني (الرياض):

– درجة الدبلوم في (علوم الحاسب، الدعم الفني) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الدعم الفني.

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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