لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى، في الرياض وجدة، وذلك وفقًا للتفاصيل الآتية.
* الوظائف:
1- مسؤول شؤون الطلاب ثاني (جدة):
– درجة الدبلوم في مجال (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
2- مدرس قسم التدريب (جدة):
– درجة البكالوريوس في (التمريض، العلوم الطبية التطبيقية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التدريب.
3- مدقق ثاني (جدة):
– درجة البكالوريوس في (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة).
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدقيق الداخلي.
4- أمين مكتبة مساعد (الرياض):
– درجة البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات.
– خبرة لا تقل 4 سنوات في مجال ذات صلة.
5- أخصائي قانوني (الرياض):
– درجة البكالوريوس في (القانون).
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
6- مشغل فني (الرياض):
– درجة الدبلوم في (علوم الحاسب، الدعم الفني) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الدعم الفني.
* طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: