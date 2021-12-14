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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ميزة جديدة تظهر في إنستقرام لتذكير المستخدمين بأفضل منشوراتهم

ميزة جديدة تظهر في إنستقرام لتذكير المستخدمين بأفضل منشوراتهم
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تواصل – وكالات:

أعلن القائمون على تطبيق “إنستقرام” أن التطبيق سيحصل على ميزة جديدة قد تنال إعجاب الكثير من المستخدمين.

وستسمح الميزة الجديدة التي تدعى Playback للمستخدمين بإعادة نشر أفضل عشر “قصص” كانوا قد نشروها سابقا عبر حساباتهم على “إنستقرام” العام الجاري.

وستقوم هذه الميزة باختيار “القصص” التي نشرها المستخدم بشكل مستقل، وسيكون بإمكان المستخدم تعديل هذه القصص أو حذف بعضها، او إضافة “قصص” أخرى من الأرشيف.

وسيرى مستخدمو “إنستقرام” رسالة في موجز التطبيق تدعوعم لإنشاء المجموعة المختارة من القصص.

ويرى القائمون على التطبيق أن الميزة الجديدة ستحظى بشعبية كبيرة كما حظيت الميزة التي أطلقت العام الماضي والتي سمحت لهم باختيار أفضل 9 صور نشروها على مدار العام عبر حساباتهم وإعادة نشرها في مجموعة جديدة.

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