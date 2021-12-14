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لحظات رعب.. سقوط جدار منزل على سيارة وسائقها (فيديو)

لحظات رعب.. سقوط جدار منزل على سيارة وسائقها (فيديو)
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تواصل – وكالات:

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انهيار منزل وسقوط جداره على سيارة من نوع “كيا” وبداخلها السائق، في مدينة ساراتوف جنوب روسيا.

ووثق الفيديو المتداول، نجاة شخصين من تحت الجدار المنهار، قبل ثوان معدودة من انهيار المنزل.

وأوضح ناطق باسم إدارة الطوارئ في المنطقة، أن الحادث وقع أثناء قيام العمال بتفكيك المنزل، وأن الطوب الناتج عن انهيارالمنزل سد الشارع ومنع السيارات من المرور، وفق “روسيا اليوم”.

وقال عمدة المدينة، ميخائيل إيسايف: إن سائق السيارة التي سقط عليها أصيب بجروح متوسطة وتم نقله إلى المستشفى.

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