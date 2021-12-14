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محافظ البنك المركزي: اقتصاد المملكة قوي وقادر على مواجهة التحديات

محافظ البنك المركزي: اقتصاد المملكة قوي وقادر على مواجهة التحديات
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تواصل – فريق التحرير:

كشف محافظ البنك المركزي، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أنه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب تداعيات جائحة كورونا، إلا أن الاقتصاد أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، مؤكدًا أن السيولة جيدة، والأوضاع النقدية مطمئنة، والاقتصاد قادر على مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح المبارك أن القطاع المصرفي يتمتع بفائض مالي، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، حسب “الاقتصادية”.

وأضاف أن البنك مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين، من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، والتي أحد ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ.

وأشار إلى أن قطاع شركات التمويل حقق مؤشرات نمو إيجابية، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة، بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 44 شركة، مؤكدًا أن البنك المركزي مستمر في القيام بدوره في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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