طبيب يوضح مخاطر كثرة تناول اللحوم والأرز: تُسبب هذه الأمراض

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حذر الدكتور سعد الشهيب، من كثرة تناول اللحوم، والأرز و”النشويات”، والوجبات السريعة مع المشروبات الغازية، التي لها أثر عكسي على المدى الطويل.

وأوضح أن كثرة تناول الأرز هو أحد عوامل انتشار مرض السكري، مضيفًا أن ما يواجه الشباب والأجيال الجديدة، من تناول الوجبات السريعة، مع المشروبات الغازية، التي لها أثر عكسي على الصحة ويسبب أمراض القلب والكلى.

وأضاف لبرنامج “صباح السعودية”، أنه على البالغين ومن يريد الحفاظ على الكلى، ألا يتجاوز60 جرامًا من اللحوم في اليوم، من أجل الحفاظ على صحة أفضل.

وحذر الشهيب من الإفراط في تناول اللحوم والنشويات، خاصة الوجبات السريعة، لافتًا إلى أن صحة القلب مرتبطة بصحة الكلية وبضغط الدم، وأن اعتلال القلب أو الكلى أو الكبد ينعكس على باقي أجهزة الجسم.