أمريكا تُعلن عدم معاقبة عسكريين قتلوا مدنيين وأطفال في أفغانستان

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أنه لن يتم معاقبة عسكريين، شاركوا في غارة شنتها طائرة مسيرة، وأسفرت عن مقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال في لاعاصمة الأفغانية كابول، نهاية أغسطس الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي: إنه لم تكن هناك أدلة قوية كافية لتحميل مسؤوليات شخصية، وأن ما حدث كان خللاً في عملية اتخاذ القرار والتنفيذ، ولم يكن نتيجة إهمال أو خطأ أو قيادة سيئة، مؤكدًا أنه لم تصدر عن أي من الضابطين توصية بفرض عقوبات فردية، حسب” فرنس برس”.

ورغم أن وزير الدفاع لويد أوستن، قدم “خالص تعازيه” و”اعتذاره” عن هذا الخطأ الفادح، إلا أنه قرر عدم معاقبة العسكريين، بعد تلقيه تقريرًا من اثنين من كبار الضباط، حول الواقعة.

وفي الأول من نوفمبر، أعلن البنتاجون أن الغارة على كابول، كانت خطأ مأساويًا، مؤكدا رغم ذلك أنها لم تنتهك قوانين الحرب.

وتم تنفيذ الغارة على المدنيين، في 29 أغسطس، عشية المغادرة الفعلية لآخر جندي أميركي من مطار كابول، عندما تم إبلاغ القوات الأمريكية، بهجوم يحتمل أن يشنه تنظيم ولاية خرسان التابع لـ”داعش”، مستهدفًا عمليات الإجلاء قرب مطار العاصمة، فقرر الإغارة على ما اعتقد أنها سيارة مليئة بالمتفجرات، مما أسفر عن مقتل الأفغاني إزمراي أحمدي، إضافة إلى 9 أفراد من عائلته، بينهم 7 أطفال.

فيما وصفت منظمة التغذية والتعليم الدولية، التي كان يعمل لها الأفغاني القتيل، تحقيق وزارة الدفاع الأمريكية بأنه غير كاف ومخيب للآمال.