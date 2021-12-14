الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

روسيا تصمم “خوذات” للحماية من أسلحة الدمار الشامل.. ما الأمر

روسيا تصمم “خوذات” للحماية من أسلحة الدمار الشامل.. ما الأمر
0

تواصل – وكالات:

كشف خبراء في المركز الروسي العلمي “-“27 التابع لوزارة الدفاع، عن تصميم خوذة مدرعة قادرة على الحماية من آثار أسلحة الدمار الشامل.

وأوضحت الهيئة الروسية لحقوق الملكية الفكرية، أن الخوذة توفر حماية من آثار أسلحة الدمار الشامل، ومن العناصر التقليدية مثل الرصاص والشظايا.

وأشارت إلى أن الخوذة تتكون من زجاج واقي، وجهاز اتصال، وصمام للتنفس قادر على تصفية الغازات، بالإضافة إلى جهاز لحماية الجهاز التنفسي، وتحديد نوع السلاح الكيمياوي المُعادي، حسب “روسيا اليوم”.

وأضافت أنها تضمن الأجهزة المستخدمة لحماية الجهاز التنفسي، من أجل حماية العسكريين، من الغبار المشع والمواد الكيميائية والبيولوجية السامة.

وأكد الخبراء المتخصصين أن الخوذة الواقية من الغاز السام، تعمل على التقليل من مستوى الخطر على حياة العسكريين، حيث يمكن تشغيل أجهزتها خلال أقل من 4 ثوان، في حال وجود خطر استخدام سلاح كيمياوي.

مواد ذات صلة

إصابة 7 جراء تفجير عبوة ناسفة في دير للراهبات جنوب موسكو

إصابة 7 جراء تفجير عبوة ناسفة في دير للراهبات جنوب موسكو

مشهد يثلج الصدور.. الآلاف يصلون الجمعة في «موسكو» في درجة حرارة 16 تحت الصفر

مشهد يثلج الصدور.. الآلاف يصلون الجمعة في «موسكو» في درجة حرارة 16 تحت الصفر

“بايدن” يهدد “بوتين” بعقوبات اقتصادية على روسيا في هذه الحالة

“بايدن” يهدد “بوتين” بعقوبات اقتصادية على روسيا في هذه الحالة

رغم تلويح واشنطن بالعقوبات.. الهند تتسلم صواريخ «إس-400» رسمياً

رغم تلويح واشنطن بالعقوبات.. الهند تتسلم صواريخ «إس-400» رسمياً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>