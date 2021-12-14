روسيا تصمم “خوذات” للحماية من أسلحة الدمار الشامل.. ما الأمر

تواصل – وكالات:

كشف خبراء في المركز الروسي العلمي “-“27 التابع لوزارة الدفاع، عن تصميم خوذة مدرعة قادرة على الحماية من آثار أسلحة الدمار الشامل.

وأوضحت الهيئة الروسية لحقوق الملكية الفكرية، أن الخوذة توفر حماية من آثار أسلحة الدمار الشامل، ومن العناصر التقليدية مثل الرصاص والشظايا.

وأشارت إلى أن الخوذة تتكون من زجاج واقي، وجهاز اتصال، وصمام للتنفس قادر على تصفية الغازات، بالإضافة إلى جهاز لحماية الجهاز التنفسي، وتحديد نوع السلاح الكيمياوي المُعادي، حسب “روسيا اليوم”.

وأضافت أنها تضمن الأجهزة المستخدمة لحماية الجهاز التنفسي، من أجل حماية العسكريين، من الغبار المشع والمواد الكيميائية والبيولوجية السامة.

وأكد الخبراء المتخصصين أن الخوذة الواقية من الغاز السام، تعمل على التقليل من مستوى الخطر على حياة العسكريين، حيث يمكن تشغيل أجهزتها خلال أقل من 4 ثوان، في حال وجود خطر استخدام سلاح كيمياوي.