الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

“المسند” يوضح خريطة مسار الحالة المطرية المتوقعة على مناطق المملكة

“المسند” يوضح خريطة مسار الحالة المطرية المتوقعة على مناطق المملكة
0

تواصل – فريق التحرير

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، استقرارا جويا عاما على معظم المناطق.

وأوضح المسند، أن الحالة المطرية تبدأ اليوم في عرض البحر الأحمر، متوقعًا أن تتوغل إلى اليابس قليلاً لتؤثر على أجزاء من سواحل منطقة المدينة المنورة، والساحل الجنوبي لتبوك، والساحل الشمالي لمكة المكرمة.

وأضاف عبدالله المسند، أن البداية الفعلية للحالة المطرية المتوقعة ستكون غدا -إن شاء الله-.

وكان المسند، قد توقع أن الحالة المطرية تؤثر في اليوم الأول على أجزاء من المدينة المنورة، تبوك، حائل، ثم تزحف شرقاً وتستمر لعدة أيام، وهي حالة ضعيفة إلى متوسطة القوة.

وأشار إلى أنه ‏متوقع أن تكون الرياح السطحية نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد تثير بعض الغبار خاصة في المواقع المفتوحة.

مواد ذات صلة

توقعات الطقس.. هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات الطقس.. هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

“المسند” يتوقع: استقرار جوي عام يعقبه حالة مطرية بدايتها الأربعاء

“المسند” يتوقع: استقرار جوي عام يعقبه حالة مطرية بدايتها الأربعاء

أمطار لعدة أيام.. «المسند» يكشف موعد الحالة المطرية

أمطار لعدة أيام.. «المسند» يكشف موعد الحالة المطرية

“المسند” يتوقع: حالة مطرية جديدة على المملكة تبدأ في هذا الموعد

“المسند” يتوقع: حالة مطرية جديدة على المملكة تبدأ في هذا الموعد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>