“المسند” يوضح خريطة مسار الحالة المطرية المتوقعة على مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، استقرارا جويا عاما على معظم المناطق.

وأوضح المسند، أن الحالة المطرية تبدأ اليوم في عرض البحر الأحمر، متوقعًا أن تتوغل إلى اليابس قليلاً لتؤثر على أجزاء من سواحل منطقة المدينة المنورة، والساحل الجنوبي لتبوك، والساحل الشمالي لمكة المكرمة.

وأضاف عبدالله المسند، أن البداية الفعلية للحالة المطرية المتوقعة ستكون غدا -إن شاء الله-.

وكان المسند، قد توقع أن الحالة المطرية تؤثر في اليوم الأول على أجزاء من المدينة المنورة، تبوك، حائل، ثم تزحف شرقاً وتستمر لعدة أيام، وهي حالة ضعيفة إلى متوسطة القوة.

وأشار إلى أنه ‏متوقع أن تكون الرياح السطحية نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد تثير بعض الغبار خاصة في المواقع المفتوحة.