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الصين تعلن أول إصابة بـ”أوميكرون”.. وحجر صحي لمئات الآلاف

الصين تعلن أول إصابة بـ”أوميكرون”.. وحجر صحي لمئات الآلاف
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تواصل – وكالات:

أعلنت الصين، اليوم، أنها رصدت أول إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، وذلك بعد إخضاع مئات الآلاف للحجر.

وأفادت صحيفة “تيانجين ديلي”، أن السلطات الصينية اكتشفت حالة إصابة بالمتغير “أوميكرون” في مدينة تيانجين شمالي البلاد، حسب “سكاي نيوز”.

وأوضحت الصحيفة، أن المريض لم تظهر عليه أعراض كورونا، قبل أن تؤكد الاختبارات المعملية، والفحوصات إصابته بـ”أوميكرون”.

ووفقًا لبيانات لجنة الصحة الوطنية، سجلت البلاد 101 إصابة جديدة بـ” كورونا”، اليوم، بينها 21 حالة قادمة من الخارج.

يأتي هذا في الوقت الذي يخضع فيه، مئات الآلاف في مقاطعة تشجيانج الصناعية للحجر الصحي، وذلك بعدما قررت السلطات تنفيذ عمليات إغلاق، وفرض قيود مشددة على الحدود، في محاولات للحد من انتشار الوباء.

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