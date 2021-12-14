دراسة تكشف سبب ارتفاع خطورة أعراض كورونا لدى البدناء

تواصل- وكالات:

كشفت دراسة جديدة، سبب تعرض الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة لخطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا الشديدة، مما يتطلب دخول المستشفى وحتى الموت من الفيروس.

وأوضح مجموعة من الباحثين كيفية تفاعل فيروس كورونا مع الخلايا الدهنية، والمعروفة أيضًا باسم الخلايا الشحمية، وفحص الباحثون الأنسجة الدهنية لبعض المرضى الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا، ووجدوا أن جزيئات الفيروس كانت موجودة في الدهون المحيطة بأعضائهم ، بحسب موقع ميديكال ديلي.

وجمع الباحثون الأنسجة الدهنية من جراحات السمنة، وجربوا كيفية تفاعلها مع فيروس كورونا. ووجد العلماء أن الخلايا الشحمية يمكن أن تصاب بالفيروس، وحتى تتطور إلى مستوى منخفض من الالتهاب.

وقاد هذا الاكتشاف الفريق إلى التكهن بأن فيروس كورونا يمكن أن يجعل الأنسجة الدهنية خزانًا من نوع ما عندما يختبئ من جهاز المناعة.