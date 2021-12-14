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أمريكا تتخطى عتبة الـ50 مليون إصابة بفيروس كورونا

أمريكا تتخطى عتبة الـ50 مليون إصابة بفيروس كورونا
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تواصل – وكالات:

كشفت جامعة “جونز هوبكنز” في بيان، أن الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت 50 مليون و62 ألف و33 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وأكدت بيانات الجامعة، أن “كورونا” قتل أكثر من 798000 حالة، مت إجمالي عدد السكان البالغ 330 مليون شخص.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه تم تسجيل 75ر49 مليون إصابة بالفيروس، حتى الأحد الماضي ، مؤكدة أنه يتم تسجيل حوالي 120 ألف إصابة جديدة بشكل يومي، وفق “سبوتنيك”.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر، تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا، عتبة الـ 40 مليون إصابة، بينما كان عدد الوفيات، وقتذاك لا يزال حوالي 650 ألف حالة.

وتطبق الولايات المتحدة، إجراءات احترازية مشددة، للحد من انتشار الفيروس، بعد ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس.

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