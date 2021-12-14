دراسة تكشف تأثير بلازما دم المتعافين من كورونا في علاج المصابين

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة طبية حديثة أهمية بلازما الدم الخاصة بالمتعافين من كوفيد-19 في علاج من تظهر عليهم أعراض خطيرة من المرض.

ووفقا للدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة JAMA Internal Medicine، فإن إعطاء المصابين بكوفيد-19 ممن يعانون أعراضا قوية، بلازما الدم التي جمعت من أشخاص تعافوا من المرض، يساعد في علاج المصابين بالوباء، بحسب سكاي نيوز.

وشدد الباحثون على ضرورة أن يتم إعطاء الذين يعانون من أعراض قوية، بلازما الدم في وقت مبكر من مسار المرض، أي قبل أن يصلوا لمرحلة احتياج الأوكسجين في المشفى، وأشاروا إلى إن العلاج ببلازما الدم يعطي نتائج أفضل لدى المرضى الذين لم يعالجوا بدواء “ريمديسفير” أو “الكورتيكوستيرويدات” .