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بقوة 7.7 ريختر.. زلزال يضرب إندونيسيا وتحذيرات من “تسونامي”

بقوة 7.7 ريختر.. زلزال يضرب إندونيسيا وتحذيرات من “تسونامي”
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تواصل – وكالات:

أعلن المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي، أن زلزالًا مدمرًا وصلت قوته 7.7 درجات بمقياس ريختر، ضرب بحر “فلوريس” جنوب إندونيسيا، فجر اليوم.

وأوضح المعهد، أن الزلزال وقع على عمق 76 كيلومترًا في بحر فلوريس، في تمام الساعة 03,20 بتوقيت جرينتش.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية، في إندونيسيا، تحذيرًا من احتمال حدوث أمواج مد عاتية “تسونامي” بعد الزلزال الذي ضرب منطقة شرق نوسا تينجارا، وفق “روسيا اليوم”.

وعادة ما تتعرض إندونيسيا للزلازل والبراكين، بسبب موقعها على منطقة حزام النار، حيث تصطدم الطبقات التكتونية، في المحيط الهادئ.

يذكر أن زلزالًا بلغت شدته 9,1 درجات، ضرب سواحل جزيرة سومطرة، وأسفر عن أمواج عاتية عرفت باسم “تسونامي”، حصدت في 26 ديسمبر من عام 2004، أرواح 220 ألف في منطقة جنوب شرق آسيا، بينهم نحو 170 ألفا في إندونيسيا.

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